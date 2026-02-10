Presunti maltrattamenti sulle ginnaste azzurre | a Monza è iniziato il processo

A Monza è partito il processo sui presunti maltrattamenti alle ginnaste azzurre. Questa mattina, nel tribunale, si è aperto il dibattimento che vede come imputata Emanuela Maccarani, ex responsabile della ginnastica ritmica e dell’Accademia internazionale di Desio. La vicenda ha tenuto banco nelle ultime settimane, con testimonianze e accuse che stanno facendo discutere il mondo dello sport.

Al via il processo sui presunti maltrattamenti alle "farfalle di Desio". Nella mattinata di martedì 10 febbraio nel tribunale monzese è iniziato il dibattimento che vede come imputata Emanuela Maccarani, ex direttrice tecnica della ginnastica ritmica e responsabile dell'Accademia internazionale.

