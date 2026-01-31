Poliziotto accusato di maltrattamenti | processo aperto dopo le denunce sulle tecniche di interrogatorio

Questa mattina si è aperto il processo contro un poliziotto accusato di aver usato metodi violenti durante un interrogatorio avvenuto alcuni anni fa. Le accuse di tortura sono state formalizzate dopo le denunce di alcune persone coinvolte. Il giudice ha ascoltato le prime testimonianze e deciderà nelle prossime settimane se ci sono gli estremi per un rinvio a giudizio. La vicenda ha suscitato molte polemiche e riaperto il dibattito sulla disciplina nelle forze dell’ordine.

Un poliziotto è stato portato davanti al giudice dopo essere stato formalmente accusato di tortura in relazione a un'interrogatorio avvenuto alcuni anni fa. L'udienza, aperta in un tribunale del Nord Italia, riguarda le accuse mosse contro l'agente, identificato con il nome di Omerovic, per aver utilizzato tecniche di pressione fisica e psicologica durante un'interrogazione che avrebbe portato a una confessione non spontanea. L'indagato, che ha prestato servizio in una questura del nord, è stato messo sotto accusa per maltrattamenti gravemente aggravati, con l'accusa di aver superato i limiti consentiti dalle norme interne della polizia e dalle leggi italiane sull'interrogatorio.

