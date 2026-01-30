Sequestro di droga e munizioni a Monteforte Irpino | convalida della Procura

La polizia di Avellino ha sequestrato droga e munizioni a Monteforte Irpino. La Procura ha convalidato il sequestro, che riguarda sostanze stupefacenti e materiali illeciti trovati durante un’operazione della Squadra Mobile. Nessun dettaglio su eventuali indagini o persone coinvolte.

Operazione della Squadra Mobile porta al fermo di un 37enne, sequestrati stupefacenti, munizioni e strumenti per il confezionamento Avellino, 30 gennaio 2026 – La Procura della Repubblica di Avellino ha convalidato il sequestro di sostanze stupefacenti e materiali illeciti, eseguito dalla Squadra Mobile della provincia. Il provvedimento è stato disposto in seguito a un’operazione che ha riguardato un uomo di 37 anni, residente a Monteforte Irpino, accusato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno sequestrato numerose bustine di cocaina, ciascuna con un peso compreso tra 0,16 e 1,25 grammi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino hanno eseguito un maxi sequestro di rifiuti pericolosi durante un controllo presso un’officina meccatronica.

