Presentazione dell’antologia In orizzonte di tempo Una vita da Casanova alla Soms di Spoltore

Venerdì sera, alla Soms di Spoltore si tiene la presentazione dell’antologia

Venerdì 13 febbraio, dalle 18.30, si terrà nella pinacoteca della Soms di Spoltore la presentazione dell'antologia "In orizzonte di tempo. Una vita da Casanova" a cura di Franca De Santis, realizzato nell'ambito del progetto "Casanova 300", con la collaborazione di 26 saggisti dell'associazione.

Venerdì 6 febbraio alle 18.

