Presentazione dell’antologia In orizzonte di tempo Una vita da Casanova alla Soms di Spoltore
Venerdì sera, alla Soms di Spoltore si tiene la presentazione dell’antologia
Venerdì 13 febbraio, dalle 18.30, si terrà nella pinacoteca della Soms di Spoltore la presentazione dell’antologia "In orizzonte di tempo. Una vita da Casanova" a cura di Franca De Santis, realizzato nell'ambito del progetto "Casanova 300", con la collaborazione di 26 saggisti dell’associazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Approfondimenti su Casanova Spoltore
Alla Soms di Spoltore la presentazione del libro "Diario di viaggio itinerante in Abruzzo"di Cristiano Vignali
Morire per la Nato? Un incontro alla Soms di Spoltore
Venerdì 6 febbraio alle 18.
Ultime notizie su Casanova Spoltore
Argomenti discussi: Paola Settimini giovedì ospite del Cineclub Lunigiana con Antologia di Spoon River – il CineLibro; Paola Settimini presenta il suo documentario Antologia di Spoon River – il CineLibro al Salotto cinematografico…; Maestri presenta l'antologia sui pericoli dei formaggi a latte non pastorizzato; Spoltore, presentata l’Antologia In Orizzonti di Tempo. Una vita da Casanova curata da Franca De Santis.
‘Racconti nella Rete’ in trasferta a Roma: presentazione alla biblioteca FlaminiaPresenti alcuni vincitori della 24esima edizione del premio letterario premiati a Lucca in occasione della trentunesima edizione di LuccAutori ... luccaindiretta.it
Promozione alla scrittura: a Senorbì la presentazione delle antologie CartaBiancaSi terrà a Senorbì la cerimonia di chiusura dell'importante Concorso letterario nazionale CartaBianca. L’associazione culturale CartaBianca e il Comune di Senorbì, in qualità di promotori ... unionesarda.it
Morellini Ed. . Presentazione "La forza della vita", l'antologia con i racconti selezionati del I concorso letterario "Katia Bertasi". Con l'occasione verranno presentati tema e bando della II edizione. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.