Alla Soms di Spoltore la presentazione del libro Diario di viaggio itinerante in Abruzzo di Cristiano Vignali
Martedì 23 dicembre 2025, alle ore 19.00, nella pinacoteca della Società operaia di mutuo Soccorso (Soms) di Spoltore, presieduta da Luigi Spina, si terrà la presentazione del libro del giornalista e saggista storico Cristiano Vignali, presidente di Abruzzo Tourism "Diario di viaggio itinerante. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
