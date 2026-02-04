Morire per la Nato? Un incontro alla Soms di Spoltore

Venerdì 6 febbraio alle 18.30, alla Soms di Spoltore, si svolge un incontro pubblico con il tenente colonnello in pensione Fabio Filomeni. L’ex ufficiale presenterà il suo libro “Morire per la Nato?”, un testo che invita a riflettere sulle conseguenze delle decisioni militari. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, in un momento in cui il tema della NATO torna spesso al centro del dibattito pubblico.

