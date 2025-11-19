Lettere d' amore ad una sconosciuta giovedì 20 novembre presentazione del libro di Irene Stella a Porta a Mare

Giovedì 20 novembre, alle 18:30 alle Librerie.coop Porta a Mare, Irene Stella presenterà il libroLettere d'amore ad una sconosciuta” (Giacovelli Editore). Dialoga con l’autrice Valentina Savi.Toccando ogni forma d’amore le sue poesie riescono in maniera forte, sentita e pungente, ad arrivare al. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

