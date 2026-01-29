Trump e la tregua del freddo | Ho chiesto a Putin di non colpire in Ucraina per una settimana a causa del freddo Ha detto di sì

Trump annuncia di aver chiesto a Putin di sospendere gli attacchi in Ucraina per una settimana, a causa del freddo. Secondo l’ex presidente, Putin ha acconsentito. Intanto, a Kiev chiedono a SpaceX di bloccare l’accesso russo a Starlink, mentre Trump dice che la fine della guerra si avvicina. La situazione resta tesa, ma alcuni segnali di possibile tregua emergono.

«Ho chiesto a Putin di non bombardare su Kiev e su varie città per una settimana a causa del freddo e lui ha accettato, perché non è solo freddo, è un freddo da record». Lo ha affermato il presidente Usa Donald Trump presiedendo una riunione di governo alla Casa Bianca. «Abbiamo messo fine a otto guerre e credo che un'altra stia arrivando». Lo ha detto Donald Trump in riferimento alla pace in Ucraina, parlando alla riunione di Gabinetto in corso alla Casa Bianca. «Steve Witkoff e Jared (Kushner) stanno lavorando duramente e credo che stia arrivando», ha detto il presidente. «Molti Stati membri» dell'Ue hanno espresso sostegno alla proposta di «vietare l'ingresso nell'Ue agli ex combattenti della Russia», quindi «abbiamo concordato di portare avanti questa proposta e di sondare l'appetito degli Stati membri». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin riguardo alla situazione in Ucraina.

