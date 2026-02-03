Un’ondata di freddo improvvisa in Florida sta facendo cadere le iguana dagli alberi. Le lucertole, insensibili al freddo, perdono il controllo e finiscono a terra. Le autorità rassicurano: non muoiono, sono solo ibernate. La scena ha lasciato molti abitanti sorpresi, mentre i biologi spiegano che queste lucertole si bloccano e si fermano in attesa che il caldo torni.

Un’ondata di freddo sta mettendo a dura prova la sopravvivenza delle iguana della Florida, negli Stati Uniti. Come riportato dai media locali, gli animali sono storditi dalle temperature gelide degli ultimi giorni, in uno degli Stati più caldi degli Usa. A causa del freddo, i rettili perdono il controllo del proprio corpo, precipitando dalle piante. In alcuni casi, l’impatto col suolo si è rivelato fatale. La popolazione ha lanciato diversi allarmi alle autorità competenti. Le persone hanno raccontato di aver trovato in giardino le iguana prive di sensi. Le associazioni hanno specificato che, nella maggior parte dei casi, i rettili non muoiono ma si ibernano a causa del gelo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La strana “pioggia” di iguana in Florida: per il freddo perdono il controllo del loro corpo e cadono dagli alberi. Le autorità: “Non muoiono, sono ibernate”

Approfondimenti su Floridapassioni

La Florida sta vivendo un inverno inaspettato.

La pioggia di iguane a Miami sorprende tutti: il freddo improvviso ha congelato i rettili, facendoli cadere dagli alberi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Floridapassioni

Argomenti discussi: Pioggia di decreti attuativi e oscurità normative: perchè la Legge di Bilancio 2026 certifica l'inefficienza della politica; La dolce ossessione per ChatGPT è già in una traduzione; Da troppo tempo De Laurentiis tace su questa strana stagione (Corbo); Vergine, oggi il destino ha un colpo di scena: amore, fortuna e soldi sorprendono chi sa leggere tra le righe! (31 gennaio 2026).

Pioggia di decreti attuativi e oscurità normative: perchè la Legge di Bilancio 2026 certifica l'inefficienza della politicaLa scrittura frettolosa delle leggi e l’approvazione pedissequa e acritica da parte del Parlamento creano una palude in cui finiscono le grandi e le ... affaritaliani.it

La pioggia di 3 mesi. Ecco dove colpiranno i nubifragiL'anticiclone se ne sta lontano dal nostro Paese consentendo il continuo ingresso di fronti perturbati da Ovest: il risultato è dato da nubi, piogge intense e persistenti e locali nubifragi con ... ilgiornale.it

Il mondo di Trump. Non è una cosa strana da guardare in Tv o al computer, è il nostro mondo, con cui fare i conti. “Quando gli Stati Uniti radunano una forza militare tanto imponente, presto o tardi arriva la guerra”, diceva Lucio Manisco, corrispondente di “T - facebook.com facebook