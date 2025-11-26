Comunicato Stampa | Premio Nazionale Adriano Olivetti | la cerimonia di premiazione nella Sala degli Arazzi del MIMIT
L'iniziativa ha registrato un grandissimo successo, con oltre Con la promozione del Premio Adriano Olivetti, si rinnova la collaborazione tra la Camera di Commercio di Cosenza e la Fondazione Adriano Olivetti e l'impegno verso il modello olivettiano, già rafforzato lo scorso aprile con l'inaugurazione della stanza “Officina delle idee Adriano Olivetti”, uno spazio dedicato alla creatività, al dialogo e alla centralità della persona. Due le categorie in concorso: scuole e imprese. Nella categoria scuole, a trionfare è stato il Per la categoria imprese, il primo posto è stato assegnato alla La Giuria ha inoltre conferito menzioni speciali ad alcune realtà che si sono distinte per la qualità e l'impatto dei progetti presentati: La cerimonia di premiazione, moderata dal Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza Questa prima edizione del Premio Nazionale Adriano Olivetti si chiude confermando la capacità di unire formazione, impresa e territorio attorno a valori condivisi, dando impulso a un'Italia che guarda al futuro con visione, responsabilità e spirito comunitario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Comunicato Stampa Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nota de Prensa Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional. Vai su X
COMUNICATO STAMPA INTIMIDAZIONI A SFERRACAVALLO, PATRIZIA DI DIO: “LA DENUNCIA E L’UNICA STRADA POSSIBILE. CONFCOMMERCIO PALERMO SEMPRE AL FIANCO DEGLI IMPRENDITORI MINACCIATI” “Le inquietanti ed eclatanti intimid - facebook.com Vai su Facebook
Comunicato Stampa: Premio Nazionale Adriano Olivetti: la cerimonia di premiazione nella Sala degli Arazzi del MIMIT - L'iniziativa ha registrato un grandissimo successo, con oltre Con la promozione del Premio Adriano Olivetti, si rinnova la ... Segnala iltempo.it
Premio Nazionale Lea Garofalo IV Edizione: la creatività degli studenti per la legalità e la libertà - La quarta edizione del Premio Nazionale Lea Garofalo il 25 novembre 2025, giornata simbolica dedicata al contrasto della violenza sulle donne ... ilmetropolitano.it scrive
L’Aquila, Comunicato stampa assessore Lancia, iniziative 24 e 25/11 con Premio Borsellino per Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si arricchisce il programma delle iniziative promosse dal Comune dell’Aquila e dal Premio Nazionale Paolo Borsellino ... Lo riporta abruzzonews24.com