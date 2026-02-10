Lega Serie B | oggi a Nicola il Premio Allenatore Gentleman 2025

Oggi a Nicola, allenatore della Cremonese, è stato consegnato il Premio Allenatore Gentleman 2025 della Serie B. È il secondo allenatore in due anni a ricevere questo riconoscimento, dopo Claudio Ranieri. La motivazione si basa sul rispetto e l’etica dimostrati in campo, valori che i venti allenatori della categoria hanno voluto premiare, dedicando il premio al ricordo di Gigi Simoni.

Davide Nicola ( Cremonese ) grande protagonista. Dopo Claudio Ranieri. è stato eletto Davide Nicola allenatore Gentleman Serie B 20242025, dedicato al ricordo di Gigi Simoni (votato dai venti allenatori della Serie BKT). Ebbene sì, torna oggi il Premio Allenatore Gentleman. Per l’ottimo allenatore Nicola è il primo Premio Allenatore Gentleman, vinto da Claudio Ranieri in tre occasioni successive. Dal suo canto l’ex Milan Stefano Pioli ha trionfato nella prima edizione per la stagione 20212022. CREMONESE: IL GRANDE LAVORO DI MISTER DAVIDE NICOLA, ELETTO ALLENATORE GENTLEMAN 2025. Oggi giornata di emozioni e adrenalina, nel segno dello spirito gentleman, della gentilezza e dell’etica sportiva. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Lega Serie B: oggi a Nicola il Premio Allenatore Gentleman 2025 Approfondimenti su Nicola Gentleman Davide Nicola vince il Premio Gentleman Serie B 2024/2025 Davide Nicola ha vinto il Premio Gentleman della Serie B 20242025. Cremonese, Nicola vince il premio Allenatore Gentleman Serie B 2024/25: «Ha sempre dimostrato grande stile, incarnando principi sportivi in campo e in panchina» Davide Nicola ha ricevuto il premio Allenatore Gentleman Serie B 202425. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Nicola Gentleman Argomenti discussi: Giudice Sportivo, dieci squalificati; Giudice Sportivo, nove squalificati; Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 30.a alla 32.a giornata; Derby lombardo tra Atalanta e Cremonese. Serie B, a Davide Nicola il Gentleman SimoniDopo Claudio Ranieri Davide Nicola. È lui l’allenatore Gentleman Serie B 2024/2025, dedicato al ricordo di Gigi Simoni, votato dai venti allenatori della Serie BKT. Per Nicola è il primo Premio Allena ... msn.com Davide Nicola, Allenatore Gentleman Serie B 2024/2025Davide Nicola è stato insignito del premio ‘Allenatore Gentleman Serie B 2024/2025’, istituito in memoria di Gigi Simoni. Il riconoscimento sarà consegnato martedì prossimo a Milano, nella sede della ... it.blastingnews.com Lega #SerieA, all'ordine del giorno della prossima assemblea l'acquisizione... del #Fantacalcio x.com Lega Serie A facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.