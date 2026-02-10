Prelievi stop al business Tutto è partito da esposti

Una nuova indagine scopre che alcuni si approfittano dei prelievi a domicilio per guadagnare illegalmente. Persone che si facevano pagare fino a 30 euro per andare a casa dei cittadini, prelevare il sangue e portarlo in laboratorio. La polizia ha avviato controlli e messo fine a questa attività non autorizzata, dopo aver ricevuto diversi esposti.

Persino sui prelievi del sangue a domicilio volevano farci un business. Persone che privatamente, e in nero, si facevano pagare anche 30 euro per andare a casa del cittadino, eseguire il prelievo, e poi portare il campione nel laboratorio analisi. E, in una sola giornata, poteva capitare di farne anche una decina, di quei prelievi. Senza che l’Ast avesse con queste persone alcun rapporto. Il caso è emerso a Urbino, in maniera piuttosto eclatante dato che, si apprende oggi, sulla scrivania della direzione generale dell’ azienda sanitaria, erano arrivati degli esposti che chiedevano di fare luce su una condotta che appariva piuttosto opaca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Prelievi, stop al business". Tutto è partito da esposti Approfondimenti su Prelievi Stop Danni alla condotta idrica, stop ai prelievi al laboratorio del Policlinico Il Policlinico ha annunciato l'interruzione temporanea dei prelievi presso il laboratorio centralizzato per l'intera giornata. Dal 2026 stop al centro prelievi alla Clinica della Memoria di Collegno: "Decisione ingiusta, che penalizza la cittadinanza" A partire dal 2026, la Clinica della Memoria di Collegno chiuderà il servizio di centro prelievi convenzionato con l’Asl To3, suscitando forti preoccupazioni tra cittadini e operatori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Prelievi Stop Argomenti discussi: Prelievi, stop al business. Tutto è partito da esposti; Le 11 migliori carte prepagate con IBAN del 2026. Prelievi, stop al business. Tutto è partito da espostiDopo le polemiche sulle limitazioni al servizio a domicilio, interviene l’Ast ... msn.com Al Santa Margherita stop ai prelievi di sangue gli utenti protestanoPAVIA. L’istituto Santa Margherita non si occupa più di prelievi del sangue: troppo oneroso riuscire a soddisfare i nuovi standard regionali in fatto di analisi cliniche, entrati in vigore alla fine ... laprovinciapavese.gelocal.it Stop ai prelievi di sangue, le scuse di Asuit: “Problemi risolti, da domani 16 gennaio si torna alla normalità” facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.