Danni alla condotta idrica stop ai prelievi al laboratorio del Policlinico

Il Policlinico ha annunciato l'interruzione temporanea dei prelievi presso il laboratorio centralizzato per l'intera giornata. Questa misura si rende necessaria a causa di danni alla condotta idrica, che rendono impossibile l'accesso ai servizi di prelievo. I cittadini sono invitati a prendere nota di questa comunicazione e a pianificare di conseguenza le proprie visite.

Il Policlinico informa i cittadini che per la giornata odierna non sarà possibile effettuare prelievi al laboratorio centralizzato. A causa della rottura di una tubazione di acqua il locale al momento non è accessibile. I tecnici sono a lavoro dalla prima ore di questa mattina per aspirare.

