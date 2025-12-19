Dal 2026 stop al centro prelievi alla Clinica della Memoria di Collegno | Decisione ingiusta che penalizza la cittadinanza
A partire dal 2026, la Clinica della Memoria di Collegno chiuderà il servizio di centro prelievi convenzionato con l’Asl To3, suscitando forti preoccupazioni tra cittadini e operatori. Questa decisione, prevista dal 1° gennaio, rischia di compromettere l’accessibilità e la qualità delle cure per molti. La comunità si mobilita per chiedere un ripensamento, evidenziando l’importanza di mantenere servizi essenziali per la salute pubblica.
Dal 1° gennaio 2026 la Clinica della Memoria di Collegno (all'incrocio tra via Leopardi e via Terracini) non potrà più garantire il servizio di centro prelievi convenzionato con l’Asl To3. Rimarrà attivo esclusivamente il servizio privato a pagamento, ma di fatto verrà meno un presidio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
