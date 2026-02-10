Preghiera del mattino del 10 Febbraio 2026 | Aiutami ad essere come Te

Questa mattina, come ogni martedì, molti si sono rivolti ai loro Angeli Custodi con una preghiera semplice e diretta: “Aiutami ad essere come Te”. In chiesa o in casa, le persone hanno affidato i loro passi alla protezione invisibile di chi crede che ci protegga sempre, soprattutto in questi tempi complicati. È un gesto che si ripete, con la speranza di trovare forza e conforto nella fede.

Il martedì onoriamo i nostri Angeli Custodi: iniziamo con la preghiera del mattino affidando ogni nostro passo alla loro guida e protezione costante. O santo angelo custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l'esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Signore Gesù, Tu sei nato falegname, figlio di un falegname e figlio di Maria, abitante di Nazareth.

