Preghiera del mattino del 22 Dicembre 2025 | Aiutami ad essere pronto
Il Lunedì è il giorno della devozione allo Spirito Santo. Invochiamo la sua potente presenza nella nostra vita con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
