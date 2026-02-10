Predappio teatro | commedia Tre sedie tra eredità ricordi e fragilità femminile

Questa sera a Predappio va in scena “Tre sedie”, una commedia di Alessandro Fullin che promette di divertire il pubblico con un mix di ironia e surreale. Lo spettacolo, che affronta temi come eredità, ricordi e fragilità femminile, sarà interpretato venerdì 10 febbraio 2026 al teatro comunale. Gli spettatori si preparano a ridere e riflettere su questioni profonde in un’atmosfera leggera.

Lo spettacolo “Tre sedie”, una commedia ironica e surreale di Alessandro Fullin, sarà presentato venerdì 10 febbraio 2026 al teatro comunale di Predappio. La trama ruota attorno a tre donne, interpretate da Alessandra Ierse, Alessandro Fullin e Ussi Alzati, che ereditano una casetta isolata a seguito della morte di un’amica comune, affrontando così ricordi, verità scomode e la fragilità delle relazioni umane. Lo spettacolo promette un’esperienza essenziale e pungente, incentrata sull’interpretazione e sulla capacità di affrontare le complessità della vita con ironia. Predappio, piccola cittadina romagnola, si prepara ad accogliere uno spettacolo che, secondo gli organizzatori del Teatro delle Forchette, si preannuncia come un’immersione nel quotidiano avventuroso e instabile della vita contemporanea.🔗 Leggi su Ameve.eu

San Martino Buon Albergo si anima il 14 febbraio con la commedia "Tre sedie ovvero la scenografia".

