Alessandro Fullin torna a teatro con una nuova commedia dal sapore malinconico in Tre sedie

Zelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Gli anni passano, le mode passano e così anche gli amori. Quello che resta sono "i contributi versati allo Stato e l’irrefrenabile voglia di tornare sul palco". Da queste consapevolezze ha origine "Tre sedie", il nuovo spettacolo a firma Alessandro Fullin. Qui le tre donne saranno chiamate a passare del tempo insieme, tra una tisana drenante e un susseguirsi di ricordi. In questo luogo le tre donne affronteranno il loro passato fino ad arrivare alle verità più scomode.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Memoria, disincanto e comicità: a Sogliano lo spettacolo di Alessandro Fullin "Tre sedie ovvero la scenografia"Venerdì 9 gennaio, alle 21, il Teatro Elisabetta Turroni di Sogliano ospita lo spettacolo

