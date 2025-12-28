Yildiz a DAZN | Sul gol sono stato fortunato che la palla non sia uscita prima Spalletti? È un grande allenatore deve spingermi sempre
Yildiz a DAZN: «Sul gol sono stato fortunato che la palla non sia uscita prima». Le parole del numero dieci della Juventus dopo la vittoria di Pisa. Yildiz è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dalla formazione di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. GOL – « Sono stato fortunato che la palla non è uscita prima e ho fatto gol, piuttosto facile » SPALLETTI – « Lui è un grande allenatore. Sono contento, andiamo avanti così. Mi deve spingere tutte le partite, penso di essere un giocatore importante per la Juve e ho il carattere per sopportare le sue urla » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Tudor a DAZN: «Se sono preoccupato? L’allenatore deve essere sempre preoccupato perché vuole dire che è attento. Ci è mancato l’ultimo passaggio e abbiamo preso un gol che non si deve prendere»
Leggi anche: David a Sky: «È stato un periodo difficile per me. Il gol per un attaccante è importante, sono qui per questo. Spalletti? Lui è un ottimo allenatore»
Il gol Scudetto di Lukaku, le magie di Soulé e Yildiz e molto altro Streaming | IT; Il labiale di Del Piero sul tiro di Yildiz in Juve-Roma: è il cuore del capitano che parla; Spalletti incensa Yildiz dopo Juventus-Roma: Non sa quanto è forte e considerato dagli avversari; Il segno di Yildiz, gli 1-0 di Gasp e non solo: cosa può essere Juve-Roma? Serie A Enilive.
Yildiz a DAZN: "Il mio gol più facile. Spalletti mi sprona in ogni partita, mi piace" - Kenan Yildiz, autore del secondo gol bianconero all'Arena Garibaldi, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il successo sul Pisa. tuttojuve.com
I gol di Kalulu e Yildiz regalano tre punti d’oro alla Juve: vittoria bianconera in casa del Pisa - Partita difficile per i bianconeri decisa solo nella ripresa grazie ai gol di Kalulu e poi di Yildiz. fanpage.it
Retroscena Roma-Juventus, il gesto di Del Piero poco prima del palo di Yildiz - Nella trasmissione Bordocam in onda su Dazn, sono stati rivelati alcuni retroscena di Juventus- tuttojuve.com
Kalulu Yildiz = 3 punti La Juve vince la terza partita consecutiva #PisaJuventus #SerieAEnilive #DAZN x.com
Il 'Bordocam' di DAZN ha pescato la faccia di Kenan Yildiz al momento del cambio Il numero 10 della Juventus è parso parecchio perplesso dopo la sostituzione In quanti come lui dopo aver visto la scelta di mister Spalletti #NapoliJuventus #Yildiz - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.