Yildiz a DAZN | Sul gol sono stato fortunato che la palla non sia uscita prima Spalletti? È un grande allenatore deve spingermi sempre

Yildiz a DAZN: «Sul gol sono stato fortunato che la palla non sia uscita prima». Le parole del numero dieci della Juventus dopo la vittoria di Pisa. Yildiz è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sfida tra Pisa e Juventus, gara vinta 2-0 dalla formazione di Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. GOL – « Sono stato fortunato che la palla non è uscita prima e ho fatto gol, piuttosto facile » SPALLETTI – « Lui è un grande allenatore. Sono contento, andiamo avanti così. Mi deve spingere tutte le partite, penso di essere un giocatore importante per la Juve e ho il carattere per sopportare le sue urla » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

