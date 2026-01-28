Kolo Muani torna alla Juve? Il gesto dello spogliatoio bianconero non lascia dubbi ecco cosa hanno fatto i giocatori in queste ore Retroscena

I giocatori della Juventus hanno fatto un gesto chiaro nello spogliatoio: stanno spingendo Kolo Muani a tornare, cercando di convincerlo a vestire di nuovo la maglia bianconera. Nei ultimi giorni, i contatti tra il club e il giocatore si sono intensificati, e i compagni non nascondono la loro voglia di rivederlo in campo con la Juventus.

Kolo Muani torna alla Juve? I suoi ex compagni sono in pressing sul giocatore per stimolarlo e convincerlo. Ecco le ultime notizie. Il calciomercato invernale della Vecchia Signora si infiamma con un nome che sta facendo sognare l’ambiente bianconero: Randal Kolo Muan i. La domanda che rimbalza con insistenza tra la Continassa e i social è solo una: torna alla Juve? Le ultime ore hanno rivelato un retroscena clamoroso che vede protagonista lo spogliatoio, pronto a riabbracciare l’attaccante francese. Non sono solo i dirigenti a muoversi per sbloccare la trattativa. A svelare il retroscena è Luca Marchetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani torna alla Juve? Il gesto dello spogliatoio bianconero non lascia dubbi, ecco cosa hanno fatto i giocatori in queste ore. Retroscena Approfondimenti su Kolo Muani Juventus Kolo Muani Juve, segnali incoraggianti per i bianconeri: ecco che cosa sta succedendo in queste ore La possibile operazione di rientro di Kolo Muani alla Juventus sta suscitando interesse e segnali positivi. Kolo Muani alla Juve, anche un altro club si è mosso per il centravanti francese. Che cosa sta succedendo in queste ore In queste ore si intensificano le voci di mercato riguardanti Kolo Muani, il centravanti francese che interessa alla Juventus. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Colpo Kolo Muani alla Juve Ecco cosa sta succedendo! Ultime notizie su Kolo Muani Juventus Argomenti discussi: Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Calciomercato: la Juve vuole di nuovo Kolo Muani, Insigne torna al Pescara; Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena. Kolo Muani-Juve, c’è il via libera: Spalletti ora sognaNovità importantissime in casa Juve per quel che concerne il futuro di Kolo Muani: ecco cosa sta succedendo. calciomercato.it Marchetti: Gli ex compagni della Juventus chiamano Kolo Muani per convincerloVisualizzazioni: 0 La Juventus continua a monitorare la pista Kolo Muani: gli ostacoli Tottenham e PSG, i contatti e lo scenario possibile per il ritorno in bianconero. Nel corso di un collegamento co ... calciostyle.it #Juve- #KoloMuani: domani giornata chiave per capire la fattibilità dell’operazione // Juve-Kolo Muani: key day tomorrow to understand if a deal can happen @ilbianconerocom x.com La Juve ci crede per Kolo Muani: l’ostacolo più grande è il Tottenham. Se dovesse concretizzarsi l’operazione, i bianconeri proporrebbero la formula del prestito secco, come nella scorsa stagione [Di Marzio] - facebook.com facebook

