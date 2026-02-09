Ascanio Celestini porta in scena “Poveri Cristi” al Teatro Vascello. Lo spettacolo, scritto e interpretato dallo stesso Celestini, si concentra sulle storie di persone in difficoltà, accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei. Un appuntamento che ha attirato un pubblico curioso di ascoltare voci spesso invisibili nella società.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Poveri Cristi di e con Ascanio Celestini, accompagnato dalle musiche di Gianluca Casadei.. Dove e Quando: Al Teatro Vascello di Roma, dal 13 al 22 febbraio 2026.. Perché: Un’indagine profonda e poetica sulle memorie degli invisibili, trasformando le storie degli ultimi in una narrazione universale e necessaria.. Il palcoscenico del Teatro Vascello si prepara ad accogliere una delle voci più autentiche e incisive della narrazione contemporanea italiana. Dal 13 al 22 febbraio, Ascanio Celestini porta in scena Poveri Cristi, un progetto che non è solo uno spettacolo teatrale, ma un vero e proprio atto di restituzione storica e culturale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Poveri Cristi: Ascanio Celestini racconta gli ultimi al Vascello

Approfondimenti su Ascanio Celestini

Questa sera il Teatro al Parco ospita la prima di “Rumba”, la nuova trilogia di Ascanio Celestini dedicata a San Francesco.

Questa sera al Teatro al Parco va in scena

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ascanio Celestini

Argomenti discussi: Poveri cristi di Ascanio Celestini in tournée; Poveri cristi: secondo dei quattro spettacoli della rassegna di drammaturgia contemporanea Altri percorsi allo Stignani; Quei ’Poveri cristi’ di Celestini; Poveri Cristi. Ascanio Celestini al Teatro Vascello con il suo nuovo spettacolo che completa il percorso di Laika, Pueblo e Rumba (Raimondo Montecuccoli).

Poveri Cristi. Ascanio Celestini al Teatro Vascello con il suo nuovo spettacolo che completa il percorso di Laika, Pueblo e Rumba (Raimondo Montecuccoli)Dal 13 al 22 febbraio, il Teatro Vascello di Roma ospita Poveri Cristi, il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, in scena dal martedì al venerdì alle ore 21, sabato alle 19 e domenica alle 17. Il deb ... farodiroma.it

Quei ’Poveri cristi’ di CelestiniAl Teatro Petrella di Longiano (Cesena) domani sera alle 21 arrivano i Poveri cristi di Ascanio Celestini. L’attore romano ... msn.com

Che tega ragazzi… Dati disastrosi, si parla già di chiusura stabilimenti.. speriamo di no per tutti i poveri cristi che non c’entrano nulla con le scelte scellerate fatte da Tavares e da tutti coloro che gli sono andati dietro… Io comunque una bella sforbiciata a tutti q facebook

#Ucraina #Russia #morti #2milioni #NewYorkTimes Poveri cristi senza abbraccio, crocifissi per distruggere e crocifiggere a loro volta. Oggi per @repubblica #repubblica x.com