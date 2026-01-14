In provincia di Arezzo, i cittadini possono richiedere online i documenti necessari per l’ISEE 2026. Questa possibilità permette di ottenere in modo semplice e rapido i certificati richiesti, facilitando le procedure di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi pubblici. La richiesta digitale semplifica il processo, garantendo maggiore comodità e rispetto delle norme di sicurezza.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Per i cittadini della provincia di Arezzo è possibile richiedere online i documenti utili ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per il 2026. Tutti i clienti dell’aretino del Gruppo Poste Italiane, ovvero i titolari di un conto corrente BancoPosta, di un libretto di risparmio postale o di carte prepagate Postepay, possono accedere al sito poste.it e richiedere la giacenza media e il saldo di tutti i prodotti (intestati e cointestati) in un unico documento, necessario per richiedere l'ISEE per l’anno appena iniziato. Per richiedere il documento sul sito è necessario essere registrati a poste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poste italiane: in provincia di Arezzo è possibile richiedere online i documenti utili per l’Isee 2026

Leggi anche: Poste Italiane: nel Sannio è possibile richiedere online i documenti utili per l’ISEE 2026

Leggi anche: Isee 2026: è possibile richiedere i documenti utili on-line grazie a Poste Italiane

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La neve non ci ferma. Cerchiamo di servire tutti i cittadini. Poste Italiane e il maltempo; Poste Italiane sempre più green in provincia di Firenze; App P di Poste italiane cresce ancora: oltre 400 mila gli utenti in provincia di Palermo; Progetto Polis in provincia di Treviso, rinnovati 45 uffici postali.

Poste italiane: in provincia di Arezzo da sabato 3 gennaio saranno in pagamento le pensioni del mese - Arezzo, 29 dicembre 2025 – Poste Italiane comunica che in tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 e, alla stessa ... lanazione.it

Poste Italiane: arrivano in provincia di Arezzo i nuovi interventi del “piano decoro” - Tra questi la manutenzione delle aree verdi e degli ambienti interni “front” e “back office”, di cortili e atri e la generale revisione Arezzo, 16 maggio 2025 – Prosegue anche in provincia di Arezzo ... lanazione.it

In pagamento le pensioni di gennaio - In tutti i 94 uffici postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di gennaio saranno in pagamento a partire da sabato 3 ... msn.com

Uno dei provider più diffusi di Spid, Poste Italiane, ha reso il servizio a pagamento, ma non per tutti: alcune categorie sono infatti state esentate facebook

Buon 2026 da Poste Italiane. Guarda il video: videoposte-service.postestreamhub.net/acn_player/ind… x.com