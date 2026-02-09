Anche Poste Italiane celebra San Valentino | arrivano le cartoline degli innamorati

Poste Italiane lancia anche quest’anno le sue cartoline di San Valentino. La compagnia ha deciso di dedicare un’edizione speciale per la Festa degli Innamorati, con una cartolina filatelica colorata e dedicata agli innamorati. La novità si aggiunge alle tante iniziative di Poste Italiane per questa ricorrenza romantica.

Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 euro negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Salerno, online su poste.it, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio dove fino al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale. La cartolina puzzle dal titolo “L’amore è una combinazione segreta”, al prezzo di 6 euro, consente invece al destinatario di divertirsi a ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Fino al 20 febbraio hai uno sconto del 15% sulle spedizioni nazionali Poste Delivery Web utilizzando il codice LOVE26. Spedisci comodamente da casa o dal tuo ufficio, anche da App Poste italiane. Scopri di più https://postedeliveryweb-retail.poste.it/postedel facebook