Posizioni economiche ATA prova finale dal 23 al 27 febbraio A cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzolino LIVE Mercoledì 11 febbraio alle 15 | 00

Questa settimana si svolgeranno le prove finali per le posizioni economiche degli ATA, dal 23 al 27 febbraio. I partecipanti devono prepararsi bene e fare attenzione alle istruzioni, perché si tratta di un passaggio importante per il loro futuro lavorativo. Mercoledì 11 febbraio alle 15:00 ci sarà anche un question time con Cozzolino, che potrebbe chiarire alcuni dubbi.

Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Dal 23 al 27 febbraio si tengono le prove finali per i 46mila posti ATA. Le posizioni economiche ATA prevedono una prova finale dal 23 al 27 febbraio. Posizioni economiche ATA, come si svolge la prova finale: le nuove ISTRUZIONI del MIM per i candidati; Decreto Ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024 – Procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree: CONVOCAZIONE PROVA FINALE DI VALUTAZIONE; Posizioni economiche: prove suppletive per le candidate in stato di gravidanza o di allattamento; Personale ATA – Prova finale di valutazione della procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle Aree. Posizioni economiche ATA: quali aumenti stipendiali e come funzionano le prove finali? Scopri le nuove posizioni economiche ATA e come valorizzeranno le tue competenze dal 2026 con un aumento stipendiale. Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni e le sedi prova finale. Come spiegato dal Ministero nelle istruzioni per i candidati, gli aspiranti potranno visualizzare il PDF recante la convocazione. In vista delle prove finali della procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche del personale ATA, in programma dal 23 al 27 febbraio, riteniamo utile richiamare l'attenzione sulle modalità previste per lo svolgimento delle prove suppletive a tutela. Posizioni economiche personale ATA, pubblicate dal Ministero le istruzioni ai candidati per lo svolgimento della prova finale.

