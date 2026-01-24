Posizioni economiche ATA prova finale dal 23 al 27 febbraio Quando e dove arriverà convocazione LO SPECIALE

Le posizioni economiche ATA prevedono una prova finale dal 23 al 27 febbraio. La convocazione per la prova sarà comunicata prossimamente e sarà disponibile nell’area riservata. La partecipazione al corso di formazione è obbligatoria e costituisce un requisito fondamentale per l’inserimento nelle graduatorie. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere date, modalità e sedi delle convocazioni.

Posizioni economiche ATA, la partecipazione al corso di formazione costituisce un requisito imprescindibile per l'inserimento nelle graduatorie. I candidati selezionati potranno beneficiare di un incremento retributivo. Date dei turni e sedi d'esame, con esatta ubicazione e indicazione della destinazione, saranno comunicati agli interessati dagli Uffici Scolastici Regionali almeno venti giorni prima rispetto la data della prova. La sede sarà individuata all'interno della provincia in cui il candidato svolge servizio nell'anno scolastico 202526 (esclusa però la scuola in cui si svolge servizio).

