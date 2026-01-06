Uscito il trailer di ‘Portobello’ | la nuova serie di Bellocchio su Enzo Tortora

È stato pubblicato il trailer di ‘Portobello’, la nuova serie di Marco Bellocchio dedicata alla figura di Enzo Tortora. La produzione, realizzata da HBO, si propone di raccontare in modo accurato e rispettoso gli eventi legati a questa figura importante della cultura italiana. L’attesa è elevata per l’uscita di questa serie, che promette di offrire uno sguardo approfondito sulla vita e le vicende di Tortora.

E' tutto pronto per l'uscita dell'attesissima serie tv Portobello, targata HBO e diretta dal maestro Marco Bellocchio. La serie vuole gettare luce sulla complessa vicenda giudiziaria di Enzo Tortora e niente di essa verrà risparmiato. La serie ha riscontrato un enorme successo tra pubblico e critica, in occasione del Festival del cinema di Venezia 2025, e ora è pronta per essere esperita dal grande pubblico. Sei episodi per raccontare una delle vicende più clamorose della storia giudiziaria italiana. Portobello: l'incubo sotto i riflettori. La miniserie racconta la vera storia del famoso conduttore Enzo Tortora che, tra gli altri programmi, ha condotto un quiz in prima serata intitolato "Portobello", trasmesso sulla RAI per sette stagioni a partire dal 1977.

