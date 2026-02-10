Nella relazione illustrativa al decreto Infrastrutture vengono fissate le scadenze per il ponte sullo Stretto. La delibera dovrebbe arrivare entro il 31 maggio, mentre l’atto di concessione si prevede entro il 31 luglio. Le istituzioni continuano a muoversi per rispettare questa nuova tabella di marcia.

Nuova tabella di marcia sul Ponte sullo Stretto che sul fronte amministrativo riparte dalle carte bollate. E' il decreto Infrastrutture a rimettere mano al cronoprogramma: nella relazione illustrativa spuntano anche due nuove date che però a quanto sembra non sono scritte sulla pietra. Ma intanto l'orizzonte temporale è fissato: la delibera del Cipess e il Terzo atto aggiuntivo alla concessione saranno pronte entro l'estate per essere inviate alla Corte dei conti. La prima, la più importante, entro il 31 maggio. Il secondo - sul quale proprio la magistratura contabile aveva eccepito un'inversione nelle vecchie procedure (prima l'atto e poi la delibera) - entro il 31 luglio, dopo la delibera appunto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Ponte sullo Stretto, nuova tabella di marcia: delibera e atto aggiuntivo entro l’estate

Approfondimenti su Ponte Sullo Stretto

Dopo un mese di stallo, il decreto del ministro Salvini sulle infrastrutture arriva finalmente in porto.

Ultime notizie su Ponte Sullo Stretto

