Un incidente si è verificato a Milano, vicino a Rogoredo, dove un poliziotto in borghese ha sparato a un uomo di 28 anni. La vittima, in possesso di una pistola replica a salve, è deceduta. L’episodio ha portato a un’indagine sulla dinamica dei fatti, in un contesto complicato e delicato.

Un lunedì pomeriggio trasformato in tragedia a pochi passi dal «boschetto della droga» di Rogoredo al confine tra Milano e San Donato. Durante un’operazione antidroga in via Impastato, una pattuglia della polizia è stata avvicinata da un 28enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha estratto un’arma puntandola contro gli agenti; la reazione è stata immediata e un poliziotto ha fatto fuoco, colpendolo mortalmente. Solo dopo il decesso si è scoperto che la pistola impugnata dal giovane era in realtà un’arma a salve, priva di tappo rosso. Le indagini Mentre la Scientifica e la Squadra Mobile isolavano la zona sotto la supervisione dei vertici della Procura milanese, il caso è arrivato immediatamente sul tavolo del Viminale. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Sparatoria a Milano, morto un 28enne: aveva una pistola replica a salve. Gli spari del poliziotto in borghese alla vista dell'arma, ora è indagato

