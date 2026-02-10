Polizia locale di Latina sindacati contro il Comune | Evitato il confronto politico

La polizia locale di Latina torna a chiedere un confronto con il Comune, ma ancora una volta i sindacati non ottengono risposta. Cgil Fp Frosinone Latina e Csa Ral Lazio avevano richiesto un incontro per discutere dei fondi dell’articolo 208, ma le richieste sono state ignorate dall’amministrazione. I sindacati si lamentano di essere stati lasciati senza dialogo e senza certezze sui soldi che potrebbero arrivare per migliorare il servizio.

Le richieste di incontro sono ancora una volta state disattese. A lanciare l'allarme sono i sindacati di Cgil Fp Frosinone Latina e Csa Ral Lazio che hanno chiesto un confronto all'amministrazione del capoluogo rispetto alla richiesta di incontro sui fondi derivanti dall'articolo 208 del codice.

