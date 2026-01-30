Afghano su parapetto ponte Spizzichino a Roma relazione Polizia locale | Evitato evento potenzialmente tragico

Questa mattina sul ponte Spizzichino a Roma, un uomo afghano si è messo sul parapetto rischiando di cadere. La Polizia Locale è intervenuta prontamente, evitando che si verificasse un incidente grave. La rapidità dell’intervento ha salvato una vita, dimostrando l’importanza della presenza e della prontezza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

(Adnkronos) – Quello di questa mattina sul ponte Spizzichino a Roma, è stato “un intervento che, per modalità e tempestività, ha evitato un evento potenzialmente tragico, confermando ancora una volta il ruolo cruciale della prevenzione operativa sul territorio urbano”. É quanto si legge nella relazione, che l’Adnkronos ha potuto visionare, redatta dagli agenti della Polizia di Roma Capitale intervenuti per fermare un uomo, 38enne afghano, che questa mattina, alla loro vista, “si lanciava con un balzo sul parapetto metallico del ponte, arrampicandosi con movimenti rapidi e non coordinati”. Una scena che, "secondo quanto riferito dagli operanti – si legge – si svolgeva in pochi secondi ma con modalità tali da far temere immediatamente il peggio”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

