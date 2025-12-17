La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Mit relativo al ponte sullo Stretto, ritenendolo incompatibile con le norme europee sulle modifiche contrattuali. La decisione mette in discussione la validità del terzo atto aggiuntivo tra il Ministero e la società Stretto di Messina, sollevando dubbi sul progetto.

Ponte sullo Stretto, Corte dei conti boccia decreto Mit-società: "incompatibile con norme Ue"

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra il Mit e la società Stretto di Messina per la costruzione del ponte sullo Stretto risulta incompatibile con le regole europee che disciplinano la modifica dei contratti in corso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Ponte sullo Stretto, lo stop della Corte dei Conti - Porta a porta 29102025

Ponte sullo Stretto, per la Corte dei Conti è “incompatibile” con norme Ue: perché i giudici hanno stoppato l’iter - Il decreto del ministero dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra Mit e società Stretto di Messina per la costruzione del ... fanpage.it