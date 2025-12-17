Ponte sullo Stretto Corte dei conti boccia decreto Mit-società | incompatibile con norme Ue
La Corte dei Conti ha bocciato il decreto del Mit relativo al ponte sullo Stretto, ritenendolo incompatibile con le norme europee sulle modifiche contrattuali. La decisione mette in discussione la validità del terzo atto aggiuntivo tra il Ministero e la società Stretto di Messina, sollevando dubbi sul progetto.
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al terzo atto aggiuntivo della convenzione tra il Mit e la società Stretto di Messina per la costruzione del ponte sullo Stretto risulta incompatibile con le regole europee che disciplinano la modifica dei contratti in corso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
