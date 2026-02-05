CHE POKER! L’Italia femminile surclassa la Francia e può sognare in grande alle Olimpiadi!

L’Italia femminile di hockey su ghiaccio ha iniziato le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con il piede giusto. Nella partita inaugurale del gruppo B, le ragazze italiane hanno battuto la Francia con un netto 4-1. Una vittoria che fa sognare in grande e che rimarrà nella storia del sport italiano.

Una giornata che rimarrà per sempre nella storia. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha cominciato con il piede giusto l'avventura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, surclassando la Francia con il risultato di 4-1 nel match inaugurale valido per il gruppo B della fase a gironi. Si tratta del primo successo di sempre per le azzurre ai Giochi, maturato grazie ad una prestazione oltremodo schiacciante, come dimostrano i 46 tiri complessivi contro i quindici delle rivali (la maggior parte dei quali tentati solo nei minuti finali). Equilibrato l'inizio delle due compagini, con l'Italia che parte leggermente meglio rispetto alle transalpine, comunque pericolosissime al 3' con Barbati, letteralmente ad un passo dal vantaggio con un disco tolto dalla retrovia tricolore per miracolo.

