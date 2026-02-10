Un leak ha anticipato i possibili titoli di febbraio 2026 per PlayStation Plus Extra. Manca poco alla comunicazione ufficiale di Sony, ma già circolano nomi di giochi pronti a arrivare sulla piattaforma. La notizia ha acceso l’interesse degli utenti, curiosi di scoprire cosa troveranno nel catalogo del mese prossimo.

Mancano ancora delle ore alla comunicazione ufficiale di Sony, ma un leak ha già acceso i riflettori sui possibili giochi di febbraio 2026 per PlayStation Plus Extra. Le informazioni arrivano da billbil-kun, noto leaker attivo sulle pagine di Dealabs, considerato affidabile per lo storico di anticipazioni rivelatesi corrette. Come sempre, si tratta di indiscrezioni non confermate, ma la credibilità della fonte rende il quadro particolarmente solido. Se confermata, la selezione di febbraio si preannuncia di alto livello. In particolare, un titolo su tutti rappresenterebbe una sorpresa di peso per il catalogo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation Plus Extra, un leak ha svelato i primi giochi di febbraio 2026

