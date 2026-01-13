PlayStation Plus Extra e Premium un leak ha svelato alcuni giochi di Gennaio 2026

Un leak ha rivelato in anticipo alcuni dei giochi che saranno disponibili a gennaio 2026 su PlayStation Plus Extra e Premium. Queste anticipazioni offrono un primo assaggio delle novità previste per gli abbonati, senza yet conferme ufficiali. La lista include titoli di rilievo che arricchiranno l’offerta del servizio nel prossimo mese.

Un leak ha svelato in anticipo una parte della line-up di gennaio 2026 di PlayStation Plus Extra e Premium, offrendo un primo sguardo su alcuni dei titoli più rilevanti in arrivo nel servizio. L’annuncio ufficiale da parte di Sony è previsto per domani, mercoledì 14 gennaio alle 17:30, ma le informazioni emerse delineano già una selezione giudicata solida per l’inizio del nuovo anno, soprattutto dopo le reazioni contrastanti ai giochi Essential di questo mese. Secondo le indiscrezioni, i nuovi titoli del Catalogo Giochi per gli abbonati Extra e Premium dovrebbero essere disponibili a partire dal 20 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Plus Extra e Premium, un leak ha svelato alcuni giochi di Gennaio 2026 Leggi anche: PlayStation Plus Essential, un leak ha svelato uno dei giochi di novembre 2025? Leggi anche: PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4 Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio è vicinissimo; PlayStation Plus: quali giochi potrebbero lasciare il catalogo a febbraio?; Giochi PlayStation Plus fuori catalogo a febbraio 2026; PlayStation Plus: ecco i giochi di gennaio 2026. Quando arriva l'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di gennaio? - Ormai non manca molto all'annuncio dei nuovi titoli in arrivo a gennaio 2026 su PlayStation Plus Extra e Premium. everyeye.it

