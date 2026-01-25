Un nuovo leak ha rivelato il primo gioco di febbraio 2026 per PlayStation Plus Essential. Prima dell’annuncio ufficiale di Sony, una fonte affidabile ha anticipato l’inclusione di Undisputed, un simulatore di pugilato, tra i titoli del servizio. Questa anticipazione offre uno sguardo sulle prossime offerte mensili per gli abbonati, confermando l’interesse di Sony nel proporre contenuti aggiornati e di qualità.

Un nuovo leak ha anticipato uno dei giochi inclusi nel PlayStation Plus Essential di Febbraio 2026. A pochi giorni dall’annuncio ufficiale di Sony, una fonte ritenuta estremamente affidabile ha svelato in anticipo il primo titolo della selezione mensile e si tratta di Undisputed, simulatore di pugilato che sarà reso disponibile a tutti gli abbonati al servizio. Come accade spesso, l’informazione è emersa prima della comunicazione ufficiale, ma precisiamo che al momento l’elenco completo dei giochi resta ancora parziale. Secondo quanto riportato dal leaker billbil-kun, Undisputed sarà scaricabile a partire dal 3 febbraio 2026 e sarà incluso per tutti i livelli di abbonamento PlayStation Plus: Essential, Extra e Premium. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - PlayStation Plus Essential, un leak ha svelato il primo gioco di Febbraio 2026

Argomenti discussi: PlayStation Plus Essential: previsioni e speculazioni sui giochi di febbraio 2026; PlayStation Plus Essential febbraio 2026 e i giochi candidati; PlayStation Plus: ecco le novità di gennaio per gli abbonati; Giochi PS Plus Febbraio 2026: rumor e anticipazioni.

