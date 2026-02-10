PlayStation 6 | 30GB di GDDR7 in arrivo? Sony punta a performance superiori e sfida la crisi delle memorie

La PlayStation 6 potrebbe arrivare tra il 2027 e il 2028, ma già si parla di grandi novità. Secondo le prime indiscrezioni, Sony starebbe preparando una console con ben 30 GB di memoria GDDR7, quasi il doppio rispetto ai 16 GB della PlayStation 5. L’obiettivo è migliorare le performance e affrontare meglio le sfide legate alle memorie di ultima generazione. Per ora, tutto resta nel campo delle indiscrezioni, ma l’azienda sembra puntare a fare un salto importante nel prossimo ciclo di console.

La prossima PlayStation 6, in arrivo potenzialmente nel 2027 o 2028, potrebbe sorprendere il mercato con ben 30 GB di memoria GDDR7, un incremento significativo rispetto ai 16 GB della PlayStation 5. Questa evoluzione, se confermata, segnerebbe un passo avanti importante per la console di Sony, in un contesto di mercato delle memorie particolarmente volatile e costoso. Le indiscrezioni, emerse il 10 febbraio 2026, rivelano che Sony starebbe puntando a una configurazione di memoria GDDR7 da 30 GB, superando le previsioni precedenti che parlavano di 24 GB. Questo valore quasi raddoppierebbe la capacità della PlayStation 5, offrendo ai giocatori un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su PlayStation 6

Qualcomm sale in borsa dopo aver annunciato ricavi record, mentre il settore degli smartphone fatica a causa della carenza di memorie.

Sony conferma che i prezzi della PS5 rimarranno invariati almeno fino al 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

PlayStation 6 REVEAL TEASE (it's coming already) - Sony PS6 Trailer & Release Date

Ultime notizie su PlayStation 6

Argomenti discussi: Altro che crisi: la PlayStation 6 potrebbe avere più memoria del previsto; PlayStation 6 avrà 30 GB di RAM, secondo un rumor; PS6 e nuova PlayStation portatile: un leak anticipa alcune possibili specifiche; PlayStation 6 avrà 30GB di memoria GDDR7 sotto al cofano?.

Voci: Rivelate specifiche della memoria PlayStation 6 e della console portatile PlayStationPotremmo dover aspettare un po' più a lungo del previsto a causa delle carenze in corso che stanno colpendo l'industria dei componenti PC, ma sappiamo che un giorno - probabilmente nei prossimi anni - ... gamereactor.it

Quanta memoria avrà PlayStation 6?PlayStation 6 potrebbe integrare 30 GB di memoria e hardware AMD Zen 6 e RDNA 5: nuovi rumor anche su una console portatile Sony. techprincess.it

Tre giochi single player che hanno segnato la generazione PlayStation 4: approfittane subito per rigiocare con questi capolavori. https://www.everyeye.it/notizie/3-giochi-single-player-venire-voglia-rispolverare-vecchia-ps4-857724.htmlutm_medium=Socia facebook