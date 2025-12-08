Project Ooze due video gameplay mostrano l’esclusiva PlayStation cancellata da Sony e Deviation

Due video gameplay pubblicati dal leaker Dusk Golem hanno riportato alla luce Project Ooze, conosciuto all’interno degli studi Sony come Project Draconis, un’ambiziosa esclusiva PlayStation ormai definitivamente cancellata. I filmati mostrano per la prima volta il progetto sviluppato da Deviation Games, team fondato da Jason Blundell e Dave Anthony, figure storiche della saga di Call of Duty, consentendo ai fan di vedere in azione il gioco gioco che era in produzione da anni come una delle principali esclusive finanziate dal colosso giapponese, prima che lo studio venisse chiuso nel 2024, decretando la fine del progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

