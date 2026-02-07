Sony blindata dalla crisi memorie | PS5 senza rincari garantiti fino al 2026 strategia proattiva per i consumatori

Sony conferma che i prezzi della PS5 rimarranno invariati almeno fino al 2026. La casa giapponese ha deciso di blindare il prezzo, anche con la crisi delle memorie che sta mettendo in difficoltà il settore. La strategia è chiara: garantire ai clienti un costo stabile in un momento di incertezza economica.

La crisi globale delle memorie, un fattore di crescente preoccupazione per l’industria tecnologica, non sembrerà impattare sui prezzi della PlayStation 5 almeno per il corso del 2026. Questa affermazione, giunta direttamente dai vertici di Sony, rappresenta un rassicurante segnale di stabilità in un mercato altrimenti scosso da continui rincari e incertezze sulla disponibilità dei componenti. L’azienda giapponese, forte di una strategia proattiva e di accordi commerciali mirati, si trova in una posizione privilegiata per affrontare la turbolenza attuale, garantendo ai consumatori un accesso continuativo alla console di gioco più popolare del momento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sony PlayStation

Qualcomm sale in borsa dopo aver annunciato ricavi record, mentre il settore degli smartphone fatica a causa della carenza di memorie.

Sony ha annunciato i giochi inclusi nel programma PlayStation Plus Essential di gennaio 2026, disponibili per gli utenti con console PS5 e PS4.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Sony PlayStation

Argomenti discussi: La strategia di Sony per blindare la PS5 a fronte della crisi delle RAM: scorte di emergenza e accordi preventivi.

La strategia di Sony per blindare la PS5 a fronte della crisi delle RAM: scorte di emergenza e accordi preventiviSony blinda la produzione di PS5 per tutto il 2026 assicurandosi scorte di RAM contro la crisi del mercato e prevedendo un piano per evitare rincari e mancanze. drcommodore.it

PS5 avrà problemi di scorte o aumenti di prezzo con la crisi della RAM? Sony ha un pianoNel corso della recente conferenza finanziaria di Sony, durante la quale sono stati forniti i dati aggiornati sull'andamento della compagnia, è emerso anche un interessante dettaglio sulla questione d ... msn.com

Sony e TCL uniscono forze per competere nel mercato TV globale facebook