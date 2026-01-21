Nuove regole F1 2026 | cosa cambia davvero tra auto motori e sorpassi
Le nuove regole della Formula 1 del 2026 introducono modifiche significative, tra cui vetture più compatte e leggere, aerodinamica rivisitata con ali attive e un regolamento tecnico aggiornato per le power unit. Questi cambiamenti mirano a migliorare efficienza e sostenibilità senza compromettere le prestazioni, segnando un passo importante nell’evoluzione del campionato. Ecco cosa cambia realmente tra auto, motori e sorpassi in questa fase di transizione.
Il 2026 segna una delle rivoluzioni più grandi degli ultimi decenni in Formula 1: arrivano vetture più compatte e leggere, un’aerodinamica ripensata con ali attive, e soprattutto un nuovo regolamento tecnico per le power unit che punta a più efficienza e sostenibilità, senza rinunciare alle prestazioni. Ecco tutto quello che devi sapere, spiegato in modo chiaro. Auto 2026: più piccole, più leggere, più “agili”. Il primo impatto sarà visivo: le monoposto 2026 saranno più corte e più strette, con un’architettura pensata per ridurre l’ingombro e rendere le auto più reattive nei cambi di direzione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
