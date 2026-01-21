pistoiese club milano 1 0 gli arancioni volano in finale di coppa italia

La Pistoiese si aggiudica la semifinale di Coppa Italia di serie D, vincendo 1-0 contro il Club Milano allo stadio Marcello Melani. Con questo risultato, la squadra arancione si qualifica per la finale della competizione, consolidando il proprio percorso stagionale. La partita si è svolta in un clima di equilibrio, con la formazione toscana che ha saputo mantenere la concentrazione fino al risultato finale.

Pistoia, 21 gennaio 2026 – La Pistoiese si qualifica alla finale di Coppa Italia di serie D: dopo aver vinto 2-1 contro il Club Milano la semifinale di andata, la squadra arancione supera 1-0 la formazione lombarda allo stadio Marcello Melani nella semifinale di ritorno. Dopo un avvio equilibrato, il primo vero squillo della gara è rappresentato dal destro da fuori area di Campagna al 7’, terminato di poco a lato. L’incontro si sblocca al 37’: Rossi svetta di testa su un cross dalla destra trovando la respinta di Taliento e, sulla ribattuta raccolta da Montalto, riceve nuovamente il pallone e lo gira in rete da pochi passi, firmando l’1-0 e portando in vantaggio gli arancioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Semifinale Coppa italia D. Il Club Milano s’illude. La Pistoiese rimonta e vince l’andata (1-2)Nell’andata della semifinale di Coppa Italia Serie D, il Club Milano subisce una sconfitta casalinga contro la Pistoiese, che si impone con un risultato di 1-2.

