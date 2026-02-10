Pistoia | operaio 43enne schiacciato da uno scaffale nella zona industriale di Sant’Agostino

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Pistoia, nella zona industriale di Sant’Agostino. Un uomo di 43 anni, dipendente di una società di servizi esterna, è rimasto schiacciato da uno scaffale mentre si trovava nell’area di movimentazione delle merci. Le cause sono ancora da chiarire, ma sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

L'incidente nella zona industriale di Sant'Agostino, in uno dei magazzini di Zona Market, azienda nel settore del cash and carry. Sul posto per i soccorsi sono arrivati i volontari della Misericordia di Pistoia insieme all'automedica. Il ferito, politraumatizzato, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale della città toscana. Da quanto si apprende, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita.

