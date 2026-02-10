Pistoia | operaio 43enne schiacciato da uno scaffale nella zona industriale di Sant’Agostino
Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Pistoia, nella zona industriale di Sant’Agostino. Un uomo di 43 anni, dipendente di una società di servizi esterna, è rimasto schiacciato da uno scaffale mentre si trovava nell’area di movimentazione delle merci. Le cause sono ancora da chiarire, ma sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.
L’incidente nella zona industriale di Sant’Agostino, in uno dei magazzini di Zona Market, azienda nel settore del cash and carry. Sul posto per i soccorsi sono arrivati i volontari della Misericordia di Pistoia insieme all’automedica. Il ferito, politraumatizzato, è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale della città toscana. Da quanto si apprende, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Approfondimenti su Pistoia ZonaIndustrial
Colleferro, incidente sul lavoro in zona industriale: operaio muore schiacciato da un pezzo da 50 quintali
Un incidente sul lavoro si è verificato a Colleferro, nella zona industriale di Piombinara, provocando la morte di un operaio.
Schiacciato da uno scaffale, grave incidente sul lavoro in un magazzino
#Pistoia-Sant'Agostino || Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in un magazzino di Pistoia, nella zona industriale di Sant'Agostino.
Il relatore, don Ernesto Vavassori, docente di Storia e Filosofia: “Un appuntamento dedicato alla figura di Sant’Agostino” - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.