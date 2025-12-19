Anche Emma a Pisa | un’altra grande firma per il Pisa Summer Knights

Emma torna a conquistare i palcoscenici italiani con il suo attesissimo “Live Tour 2026”. Dopo le tappe a Roma e Milano, la cantante si prepara ad entusiasmare il pubblico di Pisa e di altri festival estivi, portando la sua energia e il suo talento tra le più grandi firme della musica italiana. Un’estate da non perdere all’insegna della musica dal vivo e delle emozioni.

© Lanazione.it - Anche Emma a Pisa: un’altra grande firma per il “Pisa Summer Knights” Pisa, 19 dicembre 2025 – Dopo l’annuncio dei due grandi concerti negli Ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre), Emma svela le date che quest’estate la vedranno protagonista sui palchi dei principali festival d’Italia con il suo “Live Tour 2026”. Ai due attesissimi show negli ippodromi, primi due appuntamenti dell’artista in questi luoghi iconici, si aggiungono nuovi concerti in tutta Italia in cui Emma porterà sul palco tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Un'altra grande firma per il 'Pisa Summer Knights 2026': in piazza dei Cavalieri arrivano gli Skunk Anansie Leggi anche: Un altro big si aggiunge al cartellone di 'Pisa Summer Knights': c'è anche Emma La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. EMMA IN CONCERTO A PISA https://tinyurl.com/3xw4m3vz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.