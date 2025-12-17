Un' altra grande firma per il ' Pisa Summer Knights 2026' | in piazza dei Cavalieri arrivano gli Skunk Anansie
Il Pisa Summer Knights 2026 si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, con un cartellone che si arricchisce di un’altra star internazionale. In piazza dei Cavalieri arriveranno gli Skunk Anansie, la band britannica capitanata da Skin, pronta a infiammare il pubblico il 26 luglio con il loro sound potente e coinvolgente. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e del festival.
L'edizione 2026 del festival ‘Pisa Summer Knights’ si arricchisce uffcialmente della presenza di un'altra grande firma internazionale: la band britannica guidata dalla leader Skin ha annunciato che si esibirà in piazza dei Cavalieri il prossimo 26 luglio. I tagliandi per assistere all'esibizione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
