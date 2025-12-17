Un' altra grande firma per il ' Pisa Summer Knights 2026' | in piazza dei Cavalieri arrivano gli Skunk Anansie

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pisa Summer Knights 2026 si conferma come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate, con un cartellone che si arricchisce di un’altra star internazionale. In piazza dei Cavalieri arriveranno gli Skunk Anansie, la band britannica capitanata da Skin, pronta a infiammare il pubblico il 26 luglio con il loro sound potente e coinvolgente. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e del festival.

un altra grande firma per il pisa summer knights 2026 in piazza dei cavalieri arrivano gli skunk anansie

© Pisatoday.it - Un'altra grande firma per il 'Pisa Summer Knights 2026': in piazza dei Cavalieri arrivano gli Skunk Anansie

L'edizione 2026 del festival ‘Pisa Summer Knights’ si arricchisce uffcialmente della presenza di un'altra grande firma internazionale: la band britannica guidata dalla leader Skin ha annunciato che si esibirà in piazza dei Cavalieri il prossimo 26 luglio. I tagliandi per assistere all'esibizione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Pisa Summer Knights 2026: i Deep Purple aprono un’estate di grande musica

Leggi anche: La leggenda della musica in piazza dei Cavalieri: i Deep Purple ospiti di 'Summer Knights 2026'

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lecce-Pisa 1-0: il primo gol in Serie A di Stulic decide lo scontro diretto salvezza.

Quasi mangiata da uno squalo

Video Quasi mangiata da uno squalo

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.