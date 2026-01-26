Leao è il caso di continuare così? Contro la Roma è nulla Milan | forse serve farlo riposare

Rafael Leao, protagonista negativa nel pareggio del Milan contro la Roma, solleva il dubbio sulla sua continuità in campo. Analizziamo le sue prestazioni e le possibili strategie per il tecnico, considerando le esigenze di riposo e rendimento. Un’attenzione equilibrata è fondamentale per mantenere alti gli standard della squadra, senza compromettere le prestazioni individuali.

Roma-Milan 1-1, i rossoneri fanno molta fatica nel primo tempo non riuscendo a salire con il proprio baricentro. La squadra di Gasperini controlla il pallino del gioco e schiaccia il Diavolo in difesa. Decisamente meglio nella ripresa con la squadra che si è alzata trovando anche il gol con De Winter. Poi il rigore di Pellegrini per il pareggio finale. Chi non ha girato è stato l'attacco del Milan, specialmente si è visto un Rafael Leao molto spento in campo. Ecco le pagelle dell'attaccante dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>> Si allarga a sinistra per sfidare Celik senza far male. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante l'intervallo di Roma-Milan, Bryan Cristante ha sottolineato l'importanza di mantenere l'intensità e la concentrazione nel secondo tempo.

La doppietta di Leão regala la vittoria in rimonta! | AC Milan 2-1 Fiorentina | Highlights Serie A

Argomenti discussi: Giorno libero, ma Leao si allena. Ecco perché. È un nuovo Rafa, abituiamoci: le 5 novità nel suo gioco; Leao non si ferma mai: il gesto del 10 del Milan a Milanello che racconta il nuovo Rafa; Milan e il 'caso rigore': Leao pronto a tirare ma Allegri sceglie Nkunku; Bartocci (giornalista Top40 Under40) su Milan: Leao spalle porta? Dico che Allegri..

Leao non è al meglio, ma vuole giocare contro il Como per aiutare il MilanRafael Leao e il suo adattamento tattico nel Milan di Massimiliano Allegri: come il portoghese sta affrontando l’attuale stagione calcistica nonostante le difficoltà fisiche. In questo inizio di stagi ... notiziemilan.it

Milan, Allegri lascia a casa Leao: Non è al meglio, i giocatori part-time non vanno beneL’allenatore rossonero fissa l’obiettivo dei prossimi mesi: La Champions è difficile, fino a marzo dovremo restare tra le prime quattro ... corrieredellosport.it

Caso Leao: vuole tirare il rigore contro il Como, Allegri dice no e sceglie Nkunku Ecco cosa è successo - facebook.com facebook