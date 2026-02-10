Pinto cala il poker all' Udc arriva l' adesione di Bruno Pansera

Giuseppe Pinto fa il suo gioco all'Udc e ottiene quattro adesioni in un mese. L’ultima arrivata è quella di Bruno Pansera, che si unisce al gruppo a Reggio Calabria. È un mese che farà parlare di sé per i cambiamenti nell’Unione di Centro in provincia.

