UDC il centro rialza la testa a Reggio | Giuseppe Pinto è in nuovo commissario provinciale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione di centro avvia una fase di rilancio politico nella provincia di Reggio Calabria, puntando su uomini, valori e territorio. La nomina di Giuseppe Pinto a commissario provinciale dell’Udc e di Paolo Arillotta a vice regionale segna l’inizio di un percorso che guarda al futuro senza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: L’Udc punta a ringiovanire i ranghi, Gianmarco Pagliaro nuovo commissario provinciale

Leggi anche: Fratelli d’Italia: Giuseppe Fabbricatore si candida per la Regione, Imma Vietri nominata commissario provinciale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.