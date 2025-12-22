UDC il centro rialza la testa a Reggio | Giuseppe Pinto è in nuovo commissario provinciale
L’Unione di centro avvia una fase di rilancio politico nella provincia di Reggio Calabria, puntando su uomini, valori e territorio. La nomina di Giuseppe Pinto a commissario provinciale dell’Udc e di Paolo Arillotta a vice regionale segna l’inizio di un percorso che guarda al futuro senza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: L’Udc punta a ringiovanire i ranghi, Gianmarco Pagliaro nuovo commissario provinciale
Leggi anche: Fratelli d’Italia: Giuseppe Fabbricatore si candida per la Regione, Imma Vietri nominata commissario provinciale
La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.
La #Juve rialza il muro, c'è #Bremer per la svolta: contro la #Roma tornerà al centro della difesa x.com
"È tornata: l’Italia del computer rialza la testa" Un articolo di 2duerighe racconta la rinascita di Olidata Spa e la nostra ambizione: riportare l'#innovazione tecnologica al centro del Paese. "Cristiano Rufini - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.