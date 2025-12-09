St Polten Juventus Women 0-4 LIVE | Pinto cala il poker

Juventusnews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la cronaca in tempo reale di St. Polten Juventus Women, valida per la quinta giornata di Women’s Champions League. Pinto guida le bianconere a un netto successo con un poker di Mauro Munno, offrendo sintesi, moviola e risultati aggiornati di questa importante sfida europea.

di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-4: sintesi e moviola. 70? Tiro Beccari – Destro dal limite prevedibile, para Schluter 67? Gol Pinto – Thomas da destra mette a rimorchio: grande velo di Girelli che premia il piazzato di Pinto, sempre freddissima 59? Gol Girelli – Stesso angolo, ma a mezza altezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

