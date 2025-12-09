St Polten Juventus Women 0-4 LIVE | Pinto cala il poker
Segui la cronaca in tempo reale di St. Polten Juventus Women, valida per la quinta giornata di Women’s Champions League. Pinto guida le bianconere a un netto successo con un poker di Mauro Munno, offrendo sintesi, moviola e risultati aggiornati di questa importante sfida europea.
di Mauro Munno St. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quinta giornata di Women’s Champions League. La Juventus Women, reduce dal pareggio nello scontro diretto con la Roma, si prepara ad affrontare la 5ª giornata del League Stage di Women’s Champions League in una partita che può consegnare la qualificazione ai playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE St. Polten Juventus Women 0-4: sintesi e moviola. 70? Tiro Beccari – Destro dal limite prevedibile, para Schluter 67? Gol Pinto – Thomas da destra mette a rimorchio: grande velo di Girelli che premia il piazzato di Pinto, sempre freddissima 59? Gol Girelli – Stesso angolo, ma a mezza altezza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
St Polten Juventus Women: allenamenti e conferenza stampa. Il programma della vigilia del match di Champions League
Juventus Women in campo alla vigilia della sfida di Champions League contro il St. Pölten: ci sono ottime notizie da Vinovo – VIDEO
St. Polten Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Women’s Champions League delle bianconere
Sfida in trasferta per la Juventus Women UEFA Women's Champions League ? 5ª giornata SKN St. Polten ? 18:45 CET Vai su X
(Cds) "Uefa Women's Champions League : St.Polten - Juventus oggi alle 18:45, la vittoria garantirebbe i playoff " ? https://ow.ly/Q9IK50XG5SV - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Juve Women a St. Polten: risultato in tempo reale Champions femminile. Girelli glaciale, Pinto da biliardo - La Juve Women è reduce da un ottimo momento di forma in Uefa Women Champions League. Da tuttosport.com
