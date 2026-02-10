Pietro Sighel e la rovesciata all’arrivo | traguardo tagliato di spalle alle Olimpiadi festa dorata

Pietro Sighel ha deciso di chiudere la sua avventura olimpica con una mossa spettacolare. All’ultimo momento, durante la finale di short track, ha tentato la “rovesciata” all’arrivo, sorprendendo tutti. La sua corsa si è conclusa con un traguardo tagliato di spalle alle Olimpiadi, tra applausi e sorprese. La gara si decide spesso per pochi centimetri, e questa volta Sighel ha dimostrato di avere le gambe e la determinazione per provarci fino all’ultimo.

Le gare di short track si decidono molto spesso per questione di centimetri e in molteplici occasioni ci si gioca tutto sul filo di lama del pattino, da spingere il più avanti possibile rispetto all'avversario con un allungo che richiede notevoli doti muscolare. La finale della staffetta mista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è invece risolta con ampissimo margine: l'Italia ha conquistato la medaglia d'oro con il tempo di 2:39.019, precedendo di due decimi il Canada (2:39.258) e di tre il Belgio (2:39.353). La gara si è rivelata equilibrata fino a metà, poi Arianna Fontana ha accelerato brutalmente, ha operato il sorpasso sulla cinese, ha guadagnato un po' di luce e poi ha tramortito la concorrenza con un magistrale cambio con Elisa Confortola.

