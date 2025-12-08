Pietro Sighel | Alle Olimpiadi avremo un vantaggio I canadesi hanno cambiato approccio coreani mine vaganti

Pietro Sighel, campione di short track, condivide le sue aspettative sulle Olimpiadi, sottolineando un vantaggio competitivo e analizzando i cambiamenti strategici di canadesi e coreani. L’atleta è stato ospite dell’ultima puntata di Salotto Bianco, il format di OA Sport condotto da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, offrendo un approfondimento sulle prospettive future e le dinamiche della competizione.

Pietro Sighel ospite d'eccezione nell'ultima puntata di Salotto Bianco, format in onda sul canale Youtube di OA Sport, condotto da Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) e da Massimiliano Ambesi (giornalistaanalista di Eurosport). Un'occasione per approfondire quanto è accaduto nel massimo circuito dello short track, che ha esaurito il proprio percorso con l'appuntamento a Dordrecht (Paesi Bassi). Il bilancio in casa Italia è stato lusinghiero. Si è raggiunta, infatti, la doppia cifra di podi per la seconda edizione consecutiva, pur avendo a disposizione ben 18 gare in meno. In ciascuna delle quattro tappe, nonostante non siano mancati episodi non particolarmente favorevoli, come ha sottolineato Ambesi, i pattinatori azzurri hanno ottenuto 11 podi, 29 presenze in Finale A, 22 presenze in Finale B, 50 piazzamenti nelle prime dieci posizioni e 56 accessi alle semifinali.

