La città svelata in sei podcast degli studenti

I giovani di una scuola locale hanno deciso di raccontare la propria città attraverso un podcast. In sei episodi, gli studenti descrivono le bellezze storiche, artistiche e naturali del territorio, offrendo un punto di vista diretto e autentico. Il progetto mira a coinvolgere altri giovani e far conoscere meglio il patrimonio locale.

I giovani raccontano la città. E lo fanno con la loro voce. Le bellezze storiche, artistiche e naturalistiche del territorio si svelano in un podcast di sei episodi dal titolo “Non scherziamo. è Varese“. Il progetto è nato dalla collaborazione tra il Comune e l’Itet Daverio Casula Nervi nell’ambito di un Pcto. L’esperienza ha coinvolto 26 ragazzi dell’Indirizzo turistico, che hanno lavorato alla realizzazione di contenuti digitali finalizzati alla promozione dei punti di attrazione turistica della città. Attraverso ricerche, interviste, visite guidate, incontri e approfondimenti sono nati il podcast e materiali grafici informativi in italiano e inglese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

